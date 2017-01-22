У Папуа - Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0

16:08, 22 січня 2017
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На острові Бугенвіль Папуа - Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0.

Після землетрусу є можливість небезпечних хвиль цунамі / Фото Ben Valembois via flickr.com
Після землетрусу є можливість небезпечних хвиль цунамі / Фото Ben Valembois via flickr.com

За даними Геологічної служби США, поштовхи відчувалися в 47 км від адміністративного центру острова, міста Арава, передає РБК.

Поблизу Соломонових островів стався потужний землетрус

У зв'язку з цим, як повідомили у Тихоокеанському центрі попередження про цунамі, біля берегів Папуа - Нової Гвінеї, Соломонових островів, Науру, Понпеї, Вануату, островів Трук та Індонезії протягом наступних трьох годин після землетрусу «поширена можливість небезпечних хвиль цунамі».

Інформацію про жертви і руйнування в результаті землетрусу агентство не уточнює.

Раніше землетрус біля берегів Папуа - Нової Гвінеї стався 17 жовтня минулого року. Тоді його магнітуда склала 6,9. Загроза цунамі оголошена не була.

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