Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня

У найближчу добу, 23 січня, погоду більшої частини території України визначатиме не дуже волога і не дуже холодна повітряна маса.

У найближчі дні без істотних опадів / УНІАН

Про це повідомляє "Сегодня", посилаючись на дані Укргідрометцентру.

У цей день без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві – без істотних опадів. Температура повітря вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

Читайте також На Україну суне атмосферний фронт - принесе потепління, опади та рвучкий вітер

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 9,0 градусів вище нуля в 1899 році, а найнижча – вночі на позначці 26,0 градусів нижче нуля в 1942 році.

У вівторок, 24 січня, в Україні без істотних опадів, лише в північних, Волинській і Рівненській областях очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10°, на півдні 0-5° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах і на Закарпатті вночі 10-14°, вдень 4-9° морозу.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.