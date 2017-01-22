Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня
У найближчу добу, 23 січня, погоду більшої частини території України визначатиме не дуже волога і не дуже холодна повітряна маса.
Про це повідомляє "Сегодня", посилаючись на дані Укргідрометцентру.
У цей день без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Києві – без істотних опадів. Температура повітря вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.
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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 9,0 градусів вище нуля в 1899 році, а найнижча – вночі на позначці 26,0 градусів нижче нуля в 1942 році.
У вівторок, 24 січня, в Україні без істотних опадів, лише в північних, Волинській і Рівненській областях очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10°, на півдні 0-5° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах і на Закарпатті вночі 10-14°, вдень 4-9° морозу.
У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°