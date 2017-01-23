Кількість загиблих від сходу лавини в Італії зросла до шести осіб
Кількість загиблих в результаті сходу лавини на готель Rigopiano в горах в Італії зросла до шести осіб.
Про це повідомляє ТСН з посиланнямн на агентство ANSA.
Рятувальники витягли з-під снігу тіло чоловіка. Ще 23 людини офіційно вважаються зниклими безвісти, проте рятувальники відзначають, що шанси знайти їх живими вкрай малі.
В мережі з'явилося відео з готелю, похованого під снігом в Італії
Раніше було врятовано 11 осіб, всього ж в готелі на момент сходження лавини знаходилося близько 35 мешканців і співробітників.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня сніжна лавина зійшла на готель у провінції Пескара регіону Абруццо. Лавина утворилася після кількох землетрусів. На момент її сходу в готелі, розташованому на горі Гран Сассо, перебували близько 30 осіб.
У МЗС повідомляли, що українців серед тих, хто потрапив під лавину, не було, а також рекомендували не відвідувати центральні райони Італії, де стався землетрус, через збереження небезпеки наступних підземних поштовхів.
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