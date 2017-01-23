На півночі України сьогодні пройде сніг, на півдні вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 23 січня, на півночі пройде сніг. На півдні вдень до +4°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.

У Львові 23 січня ясно, вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, до 3,5 м/с.

У Вінниці у понеділок невелика хмарність. Температура вдень 0°. Вітер мінливий, легкий.

Прогноз погоди на 23 січня / УНІАН

Одеситам сьогодні обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень +4°, вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Харкові 23 січня очікується мінлива хмарність, температура вдень -1°. Вітер північно-західний і західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні ясно. Температура вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі також ясно. Температура вдень +2°. Вітер південно-східний, до 2.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень +2°. Вітер західний, до 4.9 м/с.

Читайте також Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня

У Краматорську без опадів, хмарно, температура вдень 0°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень 0°. Вітер західний, до 6.0 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.