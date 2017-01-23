На півночі України сьогодні пройде сніг, на півдні вдень до +4°
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 23 січня, на півночі пройде сніг. На півдні вдень до +4°.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.
У Львові 23 січня ясно, вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, легкий.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, до 3,5 м/с.
У Вінниці у понеділок невелика хмарність. Температура вдень 0°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам сьогодні обіцяють хмарність з проясненнями. Температура вдень +4°, вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Харкові 23 січня очікується мінлива хмарність, температура вдень -1°. Вітер північно-західний і західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні ясно. Температура вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сімферополі також ясно. Температура вдень +2°. Вітер південно-східний, до 2.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень +2°. Вітер західний, до 4.9 м/с.
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У Краматорську без опадів, хмарно, температура вдень 0°, вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень 0°. Вітер західний, до 6.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°