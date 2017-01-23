У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень до +1°

08:30, 23 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 23 січня, в столиці обіцяють мінливу хмарність, температура повітря вдень до +1°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

Вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:45, а зайде о 16:34.

Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня

Як повідомляв УНІАН, 23 січня на півночі України пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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