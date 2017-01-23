Киян попереджають про туман та ожеледицю 23 січня

09:00, 23 січня 2017
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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає киян про туман у столиці в першій половині дня 23 січня.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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«У першій половині дня 23 січня по Києву туман, видимість 200-500 м», - сказано в повідомленні.

Також прес-служба КМДА попереджає про ожеледицю.

Як відомо, сьогодні в Києві мінлива хмарність, вдень до +1.

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