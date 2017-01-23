Киян попереджають про туман та ожеледицю 23 січня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає киян про туман у столиці в першій половині дня 23 січня.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Читайте також Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня

«У першій половині дня 23 січня по Києву туман, видимість 200-500 м», - сказано в повідомленні.

Також прес-служба КМДА попереджає про ожеледицю.

Як відомо, сьогодні в Києві мінлива хмарність, вдень до +1.