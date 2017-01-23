Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)

10:30, 23 січня 2017
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Цього тижня в Україні знову стане холодніше. У деяких регіонах у четвер вночі температура опуститься до -25°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок лише на півночі України пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°. В східних областях температура до +1°. В центрі країни і на заході вдень стовпчик термометра підніметься до +1°.

УНІАН
Прогноз на 23 січня / УНІАН

У вівторок, 24 січня, у західних областях очікується похолодання, на півночі країни хмарно, в Сумах обіцяють сніг. Вдень найтепліше буде на півдні країни - до +5°.

Прогноз на 24 січня / УНІАН
Прогноз на 24 січня / УНІАН

У середу, 25 січня, в Україні сніг. Найхолодніше вночі на півночі - до 18 градусів морозу. Вдень найтепліше буде на півдні – до +2°.

Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня

Прогноз на 25 січня / УНІАН
Прогноз на 25 січня / УНІАН

У четвер в Україні очікується переважно мінлива хмарність. Вночі по країні -25°...-12°, вдень на півночі до -15°.

Прогноз на 26 січня / УНІАН
Прогноз на 26 січня / УНІАН

У п'ятницю на півночі і в центрі країни сніг. У більшості регіонів трохи потеплішає: на заході температура вдень до -1°, в інших регіонах вдень -4°...-15°.

Прогноз на 27 січня/ УНІАН
Прогноз на 27 січня/ УНІАН

На вихідних опадів не очікується. У суботу вночі найхолодніше буде у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях - до -15°, на решті території -14°...-3°. Вдень температура по країні -9°...0°. У неділю на сході вночі похолодає до -13°, вдень в Україні -8°...-2°.

Прогноз погоди на 28 січня / УНІАН
Прогноз погоди на 28 січня / УНІАН
Прогноз погоди на 29 січня / УНІАН
Прогноз погоди на 29 січня / УНІАН

Народний прогноз погоди

23 січня - день святителя Григорія. Вважається, що якщо на Григорія на деревах іній випаде – літо буде сире і холодне.

24 січня - день Феодосія-Весняка. За спостереженнями, відлига 24 січня - до затяжної весни; холоднеча - до важкого посіву ярових. Якщо 24 січня буде гарна погода, то і весна буде красна. Денна погода також покаже, якою буде погода в листопаді.

25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день іде сніг - літо буде дощове; якщо сонце - до раннього прильоту птахів.

28 січня – Павла Тебського преподобного. Вітер на Павла — рік буде дощовий. Зоряна ніч 28 січня віщувала хороший урожай льону.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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