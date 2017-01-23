Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)
Цього тижня в Україні знову стане холодніше. У деяких регіонах у четвер вночі температура опуститься до -25°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок лише на півночі України пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +4°. В східних областях температура до +1°. В центрі країни і на заході вдень стовпчик термометра підніметься до +1°.
У вівторок, 24 січня, у західних областях очікується похолодання, на півночі країни хмарно, в Сумах обіцяють сніг. Вдень найтепліше буде на півдні країни - до +5°.
У середу, 25 січня, в Україні сніг. Найхолодніше вночі на півночі - до 18 градусів морозу. Вдень найтепліше буде на півдні – до +2°.
Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня
У четвер в Україні очікується переважно мінлива хмарність. Вночі по країні -25°...-12°, вдень на півночі до -15°.
У п'ятницю на півночі і в центрі країни сніг. У більшості регіонів трохи потеплішає: на заході температура вдень до -1°, в інших регіонах вдень -4°...-15°.
На вихідних опадів не очікується. У суботу вночі найхолодніше буде у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях - до -15°, на решті території -14°...-3°. Вдень температура по країні -9°...0°. У неділю на сході вночі похолодає до -13°, вдень в Україні -8°...-2°.
Народний прогноз погоди
23 січня - день святителя Григорія. Вважається, що якщо на Григорія на деревах іній випаде – літо буде сире і холодне.
24 січня - день Феодосія-Весняка. За спостереженнями, відлига 24 січня - до затяжної весни; холоднеча - до важкого посіву ярових. Якщо 24 січня буде гарна погода, то і весна буде красна. Денна погода також покаже, якою буде погода в листопаді.
25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день іде сніг - літо буде дощове; якщо сонце - до раннього прильоту птахів.
28 січня – Павла Тебського преподобного. Вітер на Павла — рік буде дощовий. Зоряна ніч 28 січня віщувала хороший урожай льону.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°