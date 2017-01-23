У США через торнадо та шторми загинули вже 18 осіб (відео)
Як мінімум 18 людей загинули через екстремальні погодні умови в американських штатах Джорджія і Міссісіпі.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Губернатор Джорджії Натан Діл оголосив режим надзвичайного стану в семи округах на півдні штату, де загинули 14 людей.
"Негода зруйнувала поселення і вдома на півдні і в центрі Джорджії, і штат направляє всі наявні ресурси в постраждалі райони", - йдеться в заяві губернатора.
Влада округу Брукс повідомляє, що дві людини загинули після того, як торнадо підняв у повітря житловий фургон і переніс його майже на 100 метрів.
У Техасі пронісся потужний шторм з торнадо (фото, відео)
Співчуття сім'ям загиблих висловив президент США Дональд Трамп.
Ще чотири людини загинули і більше 50 постраждали в результаті торнадо в штаті Міссісіпі, де швидкість вітру досягала 218 км/ч.
Метеорологи прогнозують нові сильні шторми і торнадо на півночі Флориди і на півдні Джорджії, а також в штаті Південна Кароліна.
Влада Джорджії радить жителям використовувати ковдри в якості захисту від пилу, який несе торнадо.
Раніше повідомлялося, що в американському Х'юстоні сильні дощі викликали повені.
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