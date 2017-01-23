У британському аеропорту "Хітроу" через туман скасували 100 рейсів

11:28, 23 січня 2017
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У лондонських аеропортах скасували низку авіарейсів через туман, який охопив більшість території півдня Англії.

Про це повідомляє ВВС.

В аеропорту "Хітроу" погода позначилася на 100 рейсах, а в "Лондон-Сіті" скасували 37 рейсів. Аеропорт "Гатвік" повідомив, що стежить за ситуацією.

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На сайті "Хітроу" розміщено наступне повідомлення: "В понеділок, 23 січня, у всьому Лондоні очікується туманна погода, і в поїздках деяких пасажирів можуть виникнути перебої".

Метеорологи також закликають водіїв до обережності за кермом, оскільки через мінусову температуру дороги можуть стати слизькими.

Раніше повідомлялося, що в США через торнадо і шторми загинули вже 18 осіб.

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