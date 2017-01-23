На автошляхах України сьогодні без опадів, на півдні температура до +5°

На популярних українських маршрутах завтра місцями пройде сніг, на півдні сьогодні температура підніметься до +5°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +4°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура -2°...+5°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно з проясненнями, температура в дорозі -2°... +1°. Завтра на цьому маршруті в Детківцях сніг, температура 0°...-4°.

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі -3°... +1°. Завтра по цьому маршруту в Харківській області сніг, температура -3°... -1°.

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На Маріупольському напрямку місцями ясно, температура -3°...+2°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура -2°...+2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні хмарно з проясненнями. Температура в дорозі 0°... +2°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура -2°...+1°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.