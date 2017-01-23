На автошляхах України сьогодні без опадів, на півдні температура до +5°
На популярних українських маршрутах завтра місцями пройде сніг, на півдні сьогодні температура підніметься до +5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +4°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура -2°...+5°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно з проясненнями, температура в дорозі -2°... +1°. Завтра на цьому маршруті в Детківцях сніг, температура 0°...-4°.
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі -3°... +1°. Завтра по цьому маршруту в Харківській області сніг, температура -3°... -1°.
Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)
На Маріупольському напрямку місцями ясно, температура -3°...+2°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура -2°...+2°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні хмарно з проясненнями. Температура в дорозі 0°... +2°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура -2°...+1°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°