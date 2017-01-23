Південь Британії оповив густий туман (фоторепортаж)
Південь Британії оповив густий туман. У зв'язку з цим в аеропорту "Хітроу" скасовано близько 100 рейсів.
Також повідомлялося, що метеорологи закликають водіїв до обережності за кермом, оскільки через мінусову температуру дороги можуть стати слизькими.
Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)
Як відомо, у США через торнадо і шторми загинули вже 18 осіб.
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