Південь Британії оповив густий туман (фоторепортаж)

Південь Британії оповив густий туман. У зв'язку з цим в аеропорту "Хітроу" скасовано близько 100 рейсів.

Також повідомлялося, що метеорологи закликають водіїв до обережності за кермом, оскільки через мінусову температуру дороги можуть стати слизькими.

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Як відомо, у США через торнадо і шторми загинули вже 18 осіб.