У південному Таїланді кількість загиблих від повені зросла до 85

Кількість загиблих унаслідок повені в південних провінціях Таїланду зросла до 85 осіб, чотири людини вважаються зниклими без вести.

Про це заявив у понеділок керівник центру катастроф МВС країни доктор Чатчай Промлет, який виступив у новинному випуску Третього національного телеканалу, передає РИА Новости.

За словами Промлета, вода відступає в провінціях Ранонг, Крабі, Транг, Чумпхон і Пачуаб Кирикхан. Ситуація поки що залишається складною в провінціях Сураттхані, Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Пхаттхалунг і в провінціях "крайнього півдня", що межують з Малайзією – Ялла, Наративат і Паттані. Провінція Наративат, в якій площа затоплення збільшилася за вихідні, оголошена зоною стихійного лиха. Від повені в тій чи іншій мірі постраждали 1,7 мільйона чоловік, заявив глава центру катастроф.

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МВС публікує регулярні бюлетені про ситуацію з повінню, отримуючи дані з місць та оновлюючи статистику жертв і завданої шкоди. Міністерство туризму Таїланду також публікує бюлетені про вплив повені на інфраструктуру туризму на півдні країни. В останньому такому бюлетені, що вийшов у неділю, говориться, що туристичні зони в провінціях Пхукет, Крабі, Прачуаб Кирикхан (курортні міста Хуа Хін і Ча-Ам), а також острова Самуї і Пханган в провінції Сураттхані постраждали від повені в найменшій мірі. Всі об'єкти туристичної інфраструктури, транспорт і комунікації працюють у звичайному режимі, йдеться у бюлетені.

Повінь на півдні Таїланду почалося в перші дні нового року через незвичайні для січня сильних і тривалих злив.