До України повертається сніг, північні області зачепить циклон

14:22, 23 січня 2017
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Упродовж вівторка, 24 січня, стовпчики термометрів коливатимуться в межах 3 морозу - 3 тепла. Циклон зачепить невеликим мокрим снігом північну частину України.

На півночі України очікується мокрий сніг / REUTERS
На півночі України очікується мокрий сніг / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"3 градуси тепла - це ближче до півдня, а 3 градуси морозу розтечуться по півночі, центру та північному сходу переважно", - йдеться у її повідомленні.

Найближчої ночі очікується -3-8 градусів, на Закарпатті та в Карпатах -7-14. 

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"А ось з опадами будуть зміни. На північному сході від України розташувався циклон, який зачепить невеликим мокрим снігом північну частину України. Опади ймовірні ще, окрім північних областей, на Волині, Рівненщині, Полтавщині та Харківщині", - прогнозує синоптик.

У Києві завтра періодично невеликий мокрий сніг, вночі до невеликого морозу, вдень у вівторок близько нуля.

"У середу опадів в Україні побільшає, а 26-27 січня до нас прийде чергове похолодання", - написала Діденко.

 

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні знову стане холодніше. У деяких регіонах у четвер вночі температура опуститься до -25°.

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