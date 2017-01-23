В Україні завтра буде трохи холодніше, на півдні вдень до +5°
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 січня, в Україні буде трохи холодніше. Найтепліше буде на півдні - вдень до +5°.
У Києві завтра хмарно, вночі -4°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Львові 24 січня хмарно, вночі -6°, вдень -4°. Вітер західний, слабкий.
У Луцьку завтра також буде хмарно. Температура повітря вночі -4°, вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.
У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -4°, вдень +5°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Харкові 24 січня очікується сніг, температура вночі -4°, вдень -3°. Вітер мінливий, помірний.
У Дніпрі завтра прогнозують хмарність з проясненнями. Температура вночі -5°, вдень -1°. Вітер південно-західний і західний, помірний.
У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 2.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 3,9 м/с.
У Краматорську очікується невелика хмарність, температура вночі -4°, вдень -1°, вітер південно-західний і північно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра також невелика хмарність. Температура вночі -4°, вдень -1°. Вітер західний, до 6.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°