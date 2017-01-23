В Україні завтра буде трохи холодніше, на півдні вдень до +5°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 січня, в Україні буде трохи холодніше. Найтепліше буде на півдні - вдень до +5°.

У Києві завтра хмарно, вночі -4°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Львові 24 січня хмарно, вночі -6°, вдень -4°. Вітер західний, слабкий.

У Луцьку завтра також буде хмарно. Температура повітря вночі -4°, вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.

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Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -4°, вдень +5°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Харкові 24 січня очікується сніг, температура вночі -4°, вдень -3°. Вітер мінливий, помірний.

У Дніпрі завтра прогнозують хмарність з проясненнями. Температура вночі -5°, вдень -1°. Вітер південно-західний і західний, помірний.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 2.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 3,9 м/с.

У Краматорську очікується невелика хмарність, температура вночі -4°, вдень -1°, вітер південно-західний і північно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра також невелика хмарність. Температура вночі -4°, вдень -1°. Вітер західний, до 6.1 м/с.

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