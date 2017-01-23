У Києві завтра без опадів, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 січня, в столиці буде хмарно, температура повітря вдень до -1°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде о 07:44, а зайде о 16:36.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня в Україні стане холодніше.

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