Сильні дощі затопили острів Таїті (відео)

16:38, 23 січня 2017
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Сильні дощі викликали повені у Французькій Полінезії. Багато жителів було евакуйовано, тисячі будинків залишилися без електроенергії, закрито Міжнародний аеропорт Таїті.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті розгулу стихії три людини отримали травми, один з них перебуває у важкому стані. Зруйновано більше 100 будинків. Головні дороги були пошкоджені в результаті зсувів.

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Найбільш серйозні повені спостерігалися на островах Таїті і Муреа.

Більше 6 тис. сімей залишилися без електрики, хоча до теперішнього часу подача електроенергії в більшість із них вже відновлена.

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