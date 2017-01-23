Сильні дощі затопили острів Таїті (відео)

Сильні дощі викликали повені у Французькій Полінезії. Багато жителів було евакуйовано, тисячі будинків залишилися без електроенергії, закрито Міжнародний аеропорт Таїті.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті розгулу стихії три людини отримали травми, один з них перебуває у важкому стані. Зруйновано більше 100 будинків. Головні дороги були пошкоджені в результаті зсувів.

Une pluie torrentielle s'est abat sur l'île de Tahiti. Suivez la situation sur @Polynesie1ere #inondations Images Bens Tahiti pic.twitter.com/LpnUnFjAtm — Jérémy Edouard (@bienglace) January 22, 2017

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Найбільш серйозні повені спостерігалися на островах Таїті і Муреа.

Більше 6 тис. сімей залишилися без електрики, хоча до теперішнього часу подача електроенергії в більшість із них вже відновлена.