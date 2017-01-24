З-під уламків готелю Rigopiano, зруйнованого сніговою лавиною, витягли трьох живих цуценят

Через п'ять днів після сходження лавини у Центральній Італії тривають пошукові роботи на місці зруйнованого готелю Rigopiano в Абруццо.

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У понеділок, 23 січня, рятувальники витягли з-під руїн триповерхової будівлі трьох живих цуценят, які ховалися у котельній готелю, передає Deutsche Welle.

Знахідка дала рятувальникам надію на виявлення нових уцілілих людей. На даний момент доля понад 20 осіб невідома, врятовані 11 людей, тоді як семеро - загинули, їхні тіла знайшли під час пошуків.

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Ілюстрація / REUTERS

Готель Rigopiano розташований у регіоні Абруццо на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, біля гори Корно-Гранде (2912 метрів). Будівлю зруйнувало сходження лавини у середу, 18 січня.

За даними менеджменту готелю, під час трагедії у будівлі перебували до 35 осіб - туристи та персонал. Рятувальники кажуть, що його завалило близько 120-ма тисячами тонн снігу.