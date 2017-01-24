В Україні сьогодні буде трохи холодніше, на півдні вдень до +5°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 січня, в Україні буде трохи холодніше. Найтепліше буде на півдні - вдень до +5°.

У Києві сьогодні хмарно, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Львові 24 січня хмарно з проясненнями, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, до 4.0 м/с.

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У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.

Прогноз на 24 січня / УНІАН

Одеситам сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура вдень до +5°, вітер мінливий, до 5.4 м/с.

У Харкові 24 січня очікується сніг, температура вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні прогнозують хмарність з проясненнями. Температура вдень -1°. Вітер південно-західний і західний, помірний.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вдень до +5°. Вітер змінний, до 1.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність з проясненнями, температура вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 3,9 м/с.

У Краматорську очікується невелика хмарність, температура вдень до 0°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні ясно. Температура вдень 0°. Вітер західний, до 5.4 м/с.

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