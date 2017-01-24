В Україні сьогодні буде трохи холодніше, на півдні вдень до +5°
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 січня, в Україні буде трохи холодніше. Найтепліше буде на півдні - вдень до +5°.
У Києві сьогодні хмарно, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Львові 24 січня хмарно з проясненнями, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, до 4.0 м/с.
До України повертається сніг, північні області зачепить циклон
У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура вдень до +5°, вітер мінливий, до 5.4 м/с.
У Харкові 24 січня очікується сніг, температура вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні прогнозують хмарність з проясненнями. Температура вдень -1°. Вітер південно-західний і західний, помірний.
У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вдень до +5°. Вітер змінний, до 1.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність з проясненнями, температура вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, до 3,9 м/с.
У Краматорську очікується невелика хмарність, температура вдень до 0°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні ясно. Температура вдень 0°. Вітер західний, до 5.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°