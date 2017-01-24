В Італії кількість загиблих внаслідок сходження лавини зросла до 9 осіб

Ще, як мінімум, одна людина вважається зниклою безвісти.

Ще одного працівника готелю вважають зниклим безвісти / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

В Італії кількість загиблих людей в готелі Rigopiano di Farindola внаслідок сходження лавини зросла до 9 осіб. Про це повідомляє ANSA.

З-під завалів рятувальники витягнули тіла двох чоловіків та жінки.

Видання зазначає, що серед загиблих , яких знайшли рятувальники є сестра працівника готелю, якого врятували у перший день трагедії. Чоловік вижив тому, що в момент сходження лавини був не у приміщенні готелю.

Читайте також У мережі з'явилося відео порятунку жінки та дитини із накритого лавиною готелю в Італії

Крім того, згідно з інформацією видання, ще одну людину – працівника готелю, вважають зниклим безвісти.

Нагадаємо, 18 січня сніжна лавина зійшла на готель у провінції Пескара регіону Абруццо. Лавина утворилася після кількох землетрусів. На момент її сходу в готелі, розташованому на горі Гран Сассо, перебували близько 30 осіб.

У МЗС повідомляли, що українців серед тих, хто потрапив під лавину, не було, а також рекомендували не відвідувати центральні райони Італії, де стався землетрус, через збереження небезпеки наступних підземних поштовхів.

Пізніше рятувальники повідомили, що кількість загиблих в результаті сходження лавини на готель Rigopiano в горах в Італії сягнула шести осіб.