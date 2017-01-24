У Києві сьогодні хмарно, вдень до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 січня, в столиці буде хмарно, температура повітря вдень до -2°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:44, а зайде о 16:36.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня в Україні стане холодніше.

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