У Києві сьогодні хмарно, вдень до -2°

08:30, 24 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 січня, в столиці буде хмарно, температура повітря вдень до -2°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:44, а зайде о 16:36.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня в Україні стане холодніше.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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