У Києві водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

09:00, 24 січня 2017
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За прогнозом Українського гідрометцентру 24 січня в столиці місцями невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«На дорогах місцями ожеледиця», - наголошується в повідомленні.

У Києві сьогодні хмарно, вдень до -2°

Водіїв просять бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях та бути обачними.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні буде холодніше, на півдні вдень до +5°.

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