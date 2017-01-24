У Києві водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

За прогнозом Українського гідрометцентру 24 січня в столиці місцями невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«На дорогах місцями ожеледиця», - наголошується в повідомленні.

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Водіїв просять бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях та бути обачними.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні буде холодніше, на півдні вдень до +5°.