Кількість загиблих через негоду в США зросла до 21 людини

Через негоду на півдні США загинула вже щонайменше 21 людина.

Про це повідомляє Reuters.

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Наголошується, що також були скасовані близько 750 авіарейсів, ускладнено рух залізничного транспорту.

Раніше повідомлялося, що загинули 18 осіб. Метеорологи прогнозували нові сильні шторми і торнадо на півночі Флориди і на півдні Джорджії, а також в штаті Південна Кароліна.