Кількість загиблих через негоду в США зросла до 21 людини
Через негоду на півдні США загинула вже щонайменше 21 людина.
Про це повідомляє Reuters.
У південному Таїланді кількість загиблих від повені зросла до 85
Наголошується, що також були скасовані близько 750 авіарейсів, ускладнено рух залізничного транспорту.
Раніше повідомлялося, що загинули 18 осіб. Метеорологи прогнозували нові сильні шторми і торнадо на півночі Флориди і на півдні Джорджії, а також в штаті Південна Кароліна.
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