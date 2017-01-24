Кількість загиблих через негоду в США зросла до 21 людини

10:31, 24 січня 2017
418
0

Через негоду на півдні США загинула вже щонайменше 21 людина.

Про це повідомляє Reuters.

У південному Таїланді кількість загиблих від повені зросла до 85

Наголошується, що також були скасовані близько 750 авіарейсів, ускладнено рух залізничного транспорту.

Раніше повідомлялося, що загинули 18 осіб. Метеорологи прогнозували нові сильні шторми і торнадо на півночі Флориди і на півдні Джорджії, а також в штаті Південна Кароліна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин