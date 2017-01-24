В Україні з початку зими на водоймах загинули 57 людей

10:59, 24 січня 2017
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У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що з початку зими на водоймах загинуло 57 осіб, з них 8 дітей.

У той же час, служба врятувала 73 людини, в тому числі 17 дітей.

У ДСНС відзначають, що причиною нещасних випадків є нехтування правилами безпеки на льоду.

В Одеській області водолази виявили тіла чоловіка і дитини, які провалилися під лід

"Ні в якому разі не виходьте на водойму, якщо не впевнені в міцності льодового покриву. Не дозволяйте дітям самостійно грати на льоду, адже інколи достатньо одного кроку, щоб опинитися у воді", - застерігають рятувальники.

У відомстві також попереджають про небезпеку на відкритих водоймищах при підвищенні температурних показників.

Як повідомлялося, раніше в Києві врятували чотирьох рибалок з криги, ще 50 допомогли вибратися на берег.

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