Вулкан Коліма в Мексиці викинув 4-кілометровий стовп попелу (відео)

Вулкан Коліма, розташований в мексиканському штаті Халіско, в понеділок, 23 січня, викинув стовп попелу на висоту близько 4 кілометрів.

Відповідне відео є в YouTube.

Читайте також Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув два стовпи попелу на висоту 6 км

Як повідомляє Есоѕ de la costa, викид був зафіксований о 15:49 за місцевим часом. Даних про пошкодження в довколишніх населених пунктах не надходило.

Як повідомлялося раніше, у Мексиці сталося виверження вулкана Коліма.