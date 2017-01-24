Вулкан Коліма в Мексиці викинув 4-кілометровий стовп попелу (відео)

11:24, 24 січня 2017
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Вулкан Коліма, розташований в мексиканському штаті Халіско, в понеділок, 23 січня, викинув стовп попелу на висоту близько 4 кілометрів.

Відповідне відео є в YouTube.

Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув два стовпи попелу на висоту 6 км

Як повідомляє Есоѕ de la costa, викид був зафіксований о 15:49 за місцевим часом. Даних про пошкодження в довколишніх населених пунктах не надходило.

Як повідомлялося раніше, у Мексиці сталося виверження вулкана Коліма.

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