В Японії армія розчищає дороги від снігу

11:53, 24 січня 2017
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Сили самооборони Японії, отримавши запит від влади префектури Тотторі, почали операцію по розчищенню доріг від снігу, евакуації автомобілів та доставки гуманітарної допомоги людям, які опинилися заблокованими майже на добу в своїх машинах в районі міста Тидзу.

Про це повідомляє РИА Новости.

Крім того, в Японії після рясного снігопаду створили евакуаційні пункти.

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Відзначається, що на чотирьох дільницях автодоріг префектури без руху через більш ніж метровий сніговий покров залишилися 260 автомобілів. Роботи з розчищення доріг допомогли звільнити більше половини з них, однак на ділянці 373-го шосе в районі міста Тидзу як і раніше залишаються близько 100 автомобілів.

Співробітники сил самооборони почали розчищення дороги від снігу, евакуацію автомобілів. Вони привезли з собою бензин для заправки автомобілів, а також ковдри і гуманітарну допомогу. Допомогу спрямовано і в обидва евакуаційні пункти, екстрено організованих владою префектури в місті Тидзу.

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