В Японії армія розчищає дороги від снігу

Сили самооборони Японії, отримавши запит від влади префектури Тотторі, почали операцію по розчищенню доріг від снігу, евакуації автомобілів та доставки гуманітарної допомоги людям, які опинилися заблокованими майже на добу в своїх машинах в районі міста Тидзу.

Про це повідомляє РИА Новости.

Крім того, в Японії після рясного снігопаду створили евакуаційні пункти.

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Відзначається, що на чотирьох дільницях автодоріг префектури без руху через більш ніж метровий сніговий покров залишилися 260 автомобілів. Роботи з розчищення доріг допомогли звільнити більше половини з них, однак на ділянці 373-го шосе в районі міста Тидзу як і раніше залишаються близько 100 автомобілів.

Співробітники сил самооборони почали розчищення дороги від снігу, евакуацію автомобілів. Вони привезли з собою бензин для заправки автомобілів, а також ковдри і гуманітарну допомогу. Допомогу спрямовано і в обидва евакуаційні пункти, екстрено організованих владою префектури в місті Тидзу.