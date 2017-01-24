На автошляхах України завтра сніг, на півдні сьогодні температура до +2°

На популярних українських маршрутах завтра місцями пройде сніг, на півдні сьогодні температура підніметься до +2°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +6°. Завтра на цьому маршруті місцями сніг, температура -1°...+2°.

На трасі Київ - Ужгород у Івашківці сніг, температура в дорозі -4°... -1°. Завтра на цьому маршруті снігопад, температура -3°...0°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні сніг у Харківській області. Температура в дорозі -3°... -1°. Завтра по цьому маршруту також сніг, температура -2°... -1°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура -2°...+2°. Завтра по цьому маршруту сніг, температура -2°...0°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні хмарно з проясненнями. Температура в дорозі -3°... +1°. У середу на цьому маршруті снігопад, температура -1°...0°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.