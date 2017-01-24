На автошляхах України завтра сніг, на півдні сьогодні температура до +2°
На популярних українських маршрутах завтра місцями пройде сніг, на півдні сьогодні температура підніметься до +2°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +6°. Завтра на цьому маршруті місцями сніг, температура -1°...+2°.
На трасі Київ - Ужгород у Івашківці сніг, температура в дорозі -4°... -1°. Завтра на цьому маршруті снігопад, температура -3°...0°.
Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні сніг у Харківській області. Температура в дорозі -3°... -1°. Завтра по цьому маршруту також сніг, температура -2°... -1°.
На Маріупольському напрямку без опадів, температура -2°...+2°. Завтра по цьому маршруту сніг, температура -2°...0°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні хмарно з проясненнями. Температура в дорозі -3°... +1°. У середу на цьому маршруті снігопад, температура -1°...0°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°