Повінь у кубинській Гавані (фоторепортаж)

Потужні хвилі, сформовані сильними вітрами, затопили прибережні райони Гавани.

Раніше, в 2016 році, на Кубі через смерч 38 людей отримали травми. Хвилі досягали висоти 5-6 метрів.

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Люди постраждали від сильного вітру, блискавок, обвалення будівель.

Як відомо, в південному Таїланді кількість загиблих від повені зросла до 85.