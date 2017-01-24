Повінь у кубинській Гавані (фоторепортаж)

13:38, 24 січня 2017
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Потужні хвилі, сформовані сильними вітрами, затопили прибережні райони Гавани.

Раніше, в 2016 році, на Кубі через смерч 38 людей отримали травми. Хвилі досягали висоти 5-6 метрів.

В Аргентині через повені евакуювали понад 600 осіб

Люди постраждали від сильного вітру, блискавок, обвалення будівель.

Як відомо, в південному Таїланді кількість загиблих від повені зросла до 85.

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