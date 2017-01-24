В Італії зросла кількість загиблих під лавиною (відео)

Жертвами снігової стихії офіційно вже стали 14 осіб.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Поки вдалося врятувати лише дев'ятьох туристів. Доля ще 15 до цих пір невідома. Надію знайти ще хоч когось живим рятувальники не втрачають.

Ранішез-під заметів снігу вдалося цілими і неушкодженими дістати трьох цуценят.