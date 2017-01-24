В Італії зросла кількість загиблих під лавиною (відео)

13:46, 24 січня 2017
534
0

Жертвами снігової стихії офіційно вже стали 14 осіб.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У мережі з'явилося відео порятунку жінки та дитини із накритого лавиною готелю в Італії

Поки вдалося врятувати лише дев'ятьох туристів. Доля ще 15 до цих пір невідома. Надію знайти ще хоч когось живим рятувальники не втрачають.

Ранішез-під заметів снігу вдалося цілими і неушкодженими дістати трьох цуценят.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин