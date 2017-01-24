В Аргентині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі (відео)

15:26, 24 січня 2017
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В аргентинській провінції Ла-Пампа вже кілька тижнів не можуть загасити лісові пожежі. Вогонь охопив територію більш ніж на мільйон гектарів.

Про це повідомляє радіо Infobae.

У Чилі спалахнула масштабна лісова пожежа

Крім того, пожежі призвели до масової (1,5 тисячі голів) загибелі худоби.

За словами представників місцевої влади, мова може йти про справжню сільськогосподарську катастрофу.

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