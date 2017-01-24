В Аргентині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі (відео)
В аргентинській провінції Ла-Пампа вже кілька тижнів не можуть загасити лісові пожежі. Вогонь охопив територію більш ніж на мільйон гектарів.
Про це повідомляє радіо Infobae.
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Крім того, пожежі призвели до масової (1,5 тисячі голів) загибелі худоби.
За словами представників місцевої влади, мова може йти про справжню сільськогосподарську катастрофу.
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