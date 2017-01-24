На більшій частині території України завтра сніг, на півночі вночі до -17°
Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 25 січня, в Україні стане холодніше. Найхолодніше вночі буде на півночі - до -17°.
У Києві завтра сніг, вночі -13°, вдень -1°. Вітер західний і північний, до 7.3 м/с.
У Львові 25 січня сніг, вночі -14°, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями, сніг. Температура повітря вночі -16°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Вінниці В середу сніг, хмарно з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -1°. Вітер північно-західний і північний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють хмарність. Температура вночі -8°, вдень +1°, вітер північно-західний і північний, до 8.7 м/с.
У Харкові 25 січня очікується сніг, температура вночі -14°, вдень -3°. Вітер мінливий, свіжий.
Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)
У Дніпрі завтра хмарно, сніг. Температура вночі -14°, вдень -1°. Вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі в середу похмуро. Температура вночі -10°, вдень -2°. Вітер північно-західний і східний, до 2,5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, до 6.7 м/с.
У Краматорську очікується сніг, температура вночі -10°, вдень 0°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра сніг, сніг. Температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер західний, до 5.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°