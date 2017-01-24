На більшій частині території України завтра сніг, на півночі вночі до -17°

18:30, 24 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 25 січня, в Україні стане холодніше. Найхолодніше вночі буде на півночі - до -17°.

У Києві завтра сніг, вночі -13°, вдень -1°. Вітер західний і північний, до 7.3 м/с.

У Львові 25 січня сніг, вночі -14°, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра хмарно з проясненнями, сніг. Температура повітря вночі -16°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У Вінниці В середу сніг, хмарно з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -1°. Вітер північно-західний і північний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють хмарність. Температура вночі -8°, вдень +1°, вітер північно-західний і північний, до 8.7 м/с.

У Харкові 25 січня очікується сніг, температура вночі -14°, вдень -3°. Вітер мінливий, свіжий.

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У Дніпрі завтра хмарно, сніг. Температура вночі -14°, вдень -1°. Вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі в середу похмуро. Температура вночі -10°, вдень -2°. Вітер північно-західний і східний, до 2,5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, до 6.7 м/с.

У Краматорську очікується сніг, температура вночі -10°, вдень 0°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра сніг, сніг. Температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер західний, до 5.0 м/с.

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