У Києві завтра сніг, вдень до -1°

19:00, 24 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 25 січня, в столиці піде сніг, також прогнозують хмарність з проясненнями, температура повітря вдень до -1°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -9°.

Вітер західний і північний, до 7.3 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде о 07:43, а зайде о 16:38.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня на більшій частині території України очікується сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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