В Україні сьогодні пройде сніг, на півдні вдень до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 25 січня, в Україні практично у всіх областях пройде сніг. Вдень тепліше буде на півдні - до +2°.

У Києві сьогодні переменая хмарність, вдень -1°. Вітер західний і північний, до 7.1 м/с.

У Львові 25 січня сніг, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями, сніг. Температура повітря вдень +1°. Вітер північно-західний і північно-східний, до 5.0 м/с.

У Вінниці В середу сніг, хмарно з проясненнями. Температура вдень -1°. Вітер північно-західний і північний, помірний.

Одеситам сьогодні обіцяють сніг. Температура вдень +1°, вітер північно-західний і північний, до 8.9 м/с.

У Харкові 25 січня очікується сніг, температура вдень -2°. Вітер мінливий, свіжий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями, сніг. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, свіжий.

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У Сімферополі в середу хмарно, сніг. Температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 6.4 м/с.

У Краматорську очікується сильний снігопад, температура вдень -1°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні також сніг, сніг. Температура вдень -1°. Вітер західний, до 5.4 м/с.

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