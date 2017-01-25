В Україні сьогодні пройде сніг, на півдні вдень до +2°
Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 25 січня, в Україні практично у всіх областях пройде сніг. Вдень тепліше буде на півдні - до +2°.
У Києві сьогодні переменая хмарність, вдень -1°. Вітер західний і північний, до 7.1 м/с.
У Львові 25 січня сніг, вдень 0°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями, сніг. Температура повітря вдень +1°. Вітер північно-західний і північно-східний, до 5.0 м/с.
У Вінниці В середу сніг, хмарно з проясненнями. Температура вдень -1°. Вітер північно-західний і північний, помірний.
Одеситам сьогодні обіцяють сніг. Температура вдень +1°, вітер північно-західний і північний, до 8.9 м/с.
У Харкові 25 січня очікується сніг, температура вдень -2°. Вітер мінливий, свіжий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями, сніг. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, свіжий.
Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)
У Сімферополі в середу хмарно, сніг. Температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарність, температура вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, до 6.4 м/с.
У Краматорську очікується сильний снігопад, температура вдень -1°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні також сніг, сніг. Температура вдень -1°. Вітер західний, до 5.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°