У Києві сьогодні сніг, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 25 січня, у столиці вранці прогнозують сніг, після очікується хмарність з проясненнями, температура повітря вдень до -1°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -9°.

Вітер змінливий, до 7.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:43, а зайде о 16:38.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня на більшій частині території України очікується сніг.

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