У Малайзії через повені евакуйовано понад 10 тисяч осіб

09:27, 25 січня 2017
663
0

Понад 10 тисяч осіб евакуйовано в Малайзії через сильні повені, причиною яких стали безперервні проливні дощі.

Найбільш серйозна ситуація складається на сході і північному сході королівства, передає ТАСС.

Як повідомив журналістам керівник Комітету з охорони здоров'я і навколишнього середовища штату Джохор Аюб Рахман, більше 8,2 тис. місцевих жителів були змушені покинути свої будинки у зв'язку з посиленням стихії.

Повінь у кубинській Гавані (фоторепортаж)

За його словами, були розгорнуті кілька десятків центрів з прийому біженців. Разом з тим через повені багато доріг блоковано, і рятувальникам поки не вдається дістатися до низки населених пунктів.

На північному сході Малайзії, в штаті Келантан, близько 3,4 тисячі жителів також залишили свої будинки через стихію. Від повеней, зазначає сьогодні газета "Стар", постраждали також штати Селангор, Перак, Малакка, Сабах, Саравак, Паханг і Негрі-Сембілан.

Східні райони Малайзії в кінці 2014 року пережили сильніші за півстоліття повені. Тоді стихія забрала життя 10 людей, сотні тисяч змушені були залишити свої будинки, економічний збиток перевищив 800 млн дол.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин