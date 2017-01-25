У Малайзії через повені евакуйовано понад 10 тисяч осіб
Понад 10 тисяч осіб евакуйовано в Малайзії через сильні повені, причиною яких стали безперервні проливні дощі.
Найбільш серйозна ситуація складається на сході і північному сході королівства, передає ТАСС.
Як повідомив журналістам керівник Комітету з охорони здоров'я і навколишнього середовища штату Джохор Аюб Рахман, більше 8,2 тис. місцевих жителів були змушені покинути свої будинки у зв'язку з посиленням стихії.
Повінь у кубинській Гавані (фоторепортаж)
За його словами, були розгорнуті кілька десятків центрів з прийому біженців. Разом з тим через повені багато доріг блоковано, і рятувальникам поки не вдається дістатися до низки населених пунктів.
На північному сході Малайзії, в штаті Келантан, близько 3,4 тисячі жителів також залишили свої будинки через стихію. Від повеней, зазначає сьогодні газета "Стар", постраждали також штати Селангор, Перак, Малакка, Сабах, Саравак, Паханг і Негрі-Сембілан.
Східні райони Малайзії в кінці 2014 року пережили сильніші за півстоліття повені. Тоді стихія забрала життя 10 людей, сотні тисяч змушені були залишити свої будинки, економічний збиток перевищив 800 млн дол.
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