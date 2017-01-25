Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю

09:58, 25 січня 2017
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У Києві та області у найближчі години 25 січня, і до кінця доби пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)

Відзначається, що на дорогах місцями ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні пройде сніг, на півдні вдень до +2°.

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