Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю

У Києві та області у найближчі години 25 січня, і до кінця доби пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Відзначається, що на дорогах місцями ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні пройде сніг, на півдні вдень до +2°.