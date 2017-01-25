В Італії кількість жертв внаслідок сходження лавини зросла до 21 людини

Вночі рятувальники дістали з-під снігу тіла трьох осіб.

Готель в Італії, який постраждав внаслідок лавини / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

В Італії кількість жертв сходження лавини на готель Rigopiano зросла до 21 людини, передає RaiNews24.

Видання зазначає, що вночі рятувальники витягли із-під завалів ще три тіла загиблих.

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Вчора стало відомо, що жертвами снігової стихії офіційно вже стало 14 людей. Врятувати поки вдалося лише дев’ятьох туристів. Доля ще 15 досі невідома. Надію знайти ще бодай когось живим надзвичайники не втрачають.

Як повідомляв УНІАН раніше, 18 січня сніжна лавина зійшла на готель у провінції Пескара регіону Абруццо. Лавина утворилася після кількох землетрусів. На момент її сходу в готелі, розташованому на горі Гран Сассо, перебували близько 30 осіб.

У МЗС повідомляли, що українців серед тих, хто потрапив під лавину, не було, а також рекомендували не відвідувати центральні райони Італії, де стався землетрус, через збереження небезпеки наступних підземних поштовхів.

Пізніше рятувальники повідомили, що кількість загиблих в результаті сходження лавини на готель Rigopiano в горах в Італії сягнула шести осіб.