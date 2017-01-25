Різка зміна погоди у Києві: після раптової хуртовини в небі засяяло сонце (відео)

10:50, 25 січня 2017
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У Києві сьогодні відбулася різка зміна погоди – спершу на вулицях столиці піднявся сильний вітер, з неба посипалась крижана крупа, а видимість знизилася практично до нуля. Після цього на небі з'явилося сонце.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Синоптики кажуть, що до обіду небо у столичному регіоні проясниться, а вже до вечора вдарить мороз. Похолодання до 25 градусів морозу прогнозують вночі по всій Україні.

Раніше повідомлялося, що киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю.

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