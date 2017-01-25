Політ крізь північне сяйво: фотограф зафіксував небесні вогні з висоти 10 кілометрів (відео)

11:10, 25 січня 2017
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Північне сяйво зняли з борту літака, що летить в 10 кілометрах над землею.

Північне сяйво зняли з висоти 10 кілометрів / gazeta.ru
Північне сяйво зняли з висоти в 10 кілометрів / gazeta.ru

Фотограф Ар'є Ніренберг зафіксував північне сяйво з борту літака. Під час перельоту з Нью-Йорка в Рейк'явік 31 грудня він встановив камеру на штатив і зняв захоплююче відео. Воно опубліковане на каналі фотографа в YouTube.

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