Політ крізь північне сяйво: фотограф зафіксував небесні вогні з висоти 10 кілометрів (відео)

Північне сяйво зняли з борту літака, що летить в 10 кілометрах над землею.

Північне сяйво зняли з висоти в 10 кілометрів / gazeta.ru

Фотограф Ар'є Ніренберг зафіксував північне сяйво з борту літака. Під час перельоту з Нью-Йорка в Рейк'явік 31 грудня він встановив камеру на штатив і зняв захоплююче відео. Воно опубліковане на каналі фотографа в YouTube.