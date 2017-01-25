На автошляхах Україні сьогодні сніг, завтра на сході до -14°
На популярних українських маршрутах сьогодні пройде сніг, на сході завтра температура знизиться до -14°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні сніг, температура до +3°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура -10°...-3°.
На трасі Київ - Ужгород сніг, температура в дорозі -3°... 0°. В четвер на цьому маршруті без опадів, температура -11°...-2°.
Погода на тиждень: в Україні стане холодніше, в четвер на сході вдарить 25-градусний мороз (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні також снігопад. Температура в дорозі -1°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура -14°... -10°.
На Маріупольському напрямку сніг, температура -1°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура -13°...-4°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також снігопад. Температура в дорозі -1°...0°. В четвер на цьому маршруті без опадів, температура -11°...-6°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°