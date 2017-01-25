На автошляхах Україні сьогодні сніг, завтра на сході до -14°

На популярних українських маршрутах сьогодні пройде сніг, на сході завтра температура знизиться до -14°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні сніг, температура до +3°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура -10°...-3°.

На трасі Київ - Ужгород сніг, температура в дорозі -3°... 0°. В четвер на цьому маршруті без опадів, температура -11°...-2°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні також снігопад. Температура в дорозі -1°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура -14°... -10°.

На Маріупольському напрямку сніг, температура -1°...+1°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура -13°...-4°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні також снігопад. Температура в дорозі -1°...0°. В четвер на цьому маршруті без опадів, температура -11°...-6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.