Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,1

Землетрус магнітудою 5,1 стався у вівторок, 24 січня, біля берегів тихоокеанської держави Вануату.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 45 км від міста Ісангел. Вогнище сейсмічної події залягало на глибині 239.7 км.

У той же час дані про потерпілих і руйнування не надходило.

Раніше повідомлялося, що в Папуа - Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0.