Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,1

12:46, 25 січня 2017
2220
0

Землетрус магнітудою 5,1 стався у вівторок, 24 січня, біля берегів тихоокеанської держави Вануату.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Поблизу Соломонових островів стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 45 км від міста Ісангел. Вогнище сейсмічної події залягало на глибині 239.7 км.

У той же час дані про потерпілих і руйнування не надходило.

Раніше повідомлялося, що в Папуа - Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин