Антициклон несе похолодання до України, вдарять морози до -20°

Похолодання найбільше торкнеться північно-східної частини України, там температура повітря досягне вночі -12-18, вдень -10-14, а в четвер, 26 січня, ввечері вже до -14-20 градусів.

Завтра до України повернуться люті морози / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, найближчої ночі похолодання почнеться із -7-12, а протягом дня і до вечора далі знижуватиметься й становитиме надвечір 26 січня -10-15 градусів.

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Крім того, дутиме північно-західний та північний вітер, місцями навіть до штормових поривів.

"Сьогодні ще в Україні підсніжуватиме, завтра антициклон вимете сніг, а замете морози", - прогнозує синоптик.

У Києві найближчої ночі та завтра вдень температура повітря буде приблизно однаковою, -8-12 градусів. А надвечір в Києві похолодає до -10-14 градусів.

"27 січня холодна погода втримається. Але вже вдень у п'ятницю в західній частині та 28 січня поступово морози відступатимуть", - повідомила Діденко.

За даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні знову стане холодніше. У деяких регіонах у четвер вночі температура опуститься до -25°.