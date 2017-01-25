Антициклон несе похолодання до України, вдарять морози до -20°
Похолодання найбільше торкнеться північно-східної частини України, там температура повітря досягне вночі -12-18, вдень -10-14, а в четвер, 26 січня, ввечері вже до -14-20 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, найближчої ночі похолодання почнеться із -7-12, а протягом дня і до вечора далі знижуватиметься й становитиме надвечір 26 січня -10-15 градусів.
До України повертається сніг, північні області зачепить циклон
Крім того, дутиме північно-західний та північний вітер, місцями навіть до штормових поривів.
"Сьогодні ще в Україні підсніжуватиме, завтра антициклон вимете сніг, а замете морози", - прогнозує синоптик.
У Києві найближчої ночі та завтра вдень температура повітря буде приблизно однаковою, -8-12 градусів. А надвечір в Києві похолодає до -10-14 градусів.
"27 січня холодна погода втримається. Але вже вдень у п'ятницю в західній частині та 28 січня поступово морози відступатимуть", - повідомила Діденко.
За даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні знову стане холодніше. У деяких регіонах у четвер вночі температура опуститься до -25°.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°