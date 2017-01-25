Снігопад у Москві: трактори не чистять дороги, але "звітують про прибирання" (відео)

Через заметілі в столиці РФ скасували десятки авіарейсів, а на дорогах утворилися 8-бальні затори.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Так, жителі одного з районів Москви зафіксували, що трактори насправді не прибирають, бо їздять без спеціальних щіток для змітання снігу. Оскільки снігоприбиральна техніка обладнана навігаторами, її все одно змушують їздити по вулицях, щоб потім відзвітувати про прибирання.

За повідомленнями ЗМІ, снігопад і ожеледь спровокували більш 800 аварій.