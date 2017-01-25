В Україні завтра знову вдарять морози, на сході вночі до -22°
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 січня, в Україні значно похолодає. Найхолодніше буде на сході – вночі до -22°.
У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі -12°, вдень -8°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.
У Львові 26 січня без опадів, вночі -17°, вдень -7°. Вітер змінний, легкий.
У Луцьку завтра невелика хмарність. Температура повітря вночі -15°, вдень -8°. Вітер змінний, до 3.0 м/с.
У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -19°, вдень -10°. Вітер північний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -11°, вдень -4°, вітер північний, до 7.6 м/с.
У Харкові 26 січня невелика хмарність, температура вночі -18°, вдень -11°. Вітер північний, помірний.
У Дніпрі завтра прогнозують хмарність з проясненнями. Температура вночі -19°, вдень -10°. Вітер північний, свіжий.
У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень +4°. Вітер північний, до 4.9 м/с.
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Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -14°, вдень -4°. Вітер північний та північно-західний, до 7.0 м/с.
У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -20°, вдень -8°, вітер північний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -21°, вдень -7°. Вітер північний, до 5.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°