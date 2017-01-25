У Києві завтра хмарно з проясненнями, вдень до -8°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 січня, в столиці прогнозують хмарність з проясненнями, температура повітря вдень до -8°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -15°.

Вітер північно-західний і північний, до 5.5 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде у 07:41, а зайде у 16:39.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня в Україну знову увірвуться морози.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.