Одеському узбережжю загрожує зсув (відео)

Забудова морського узбережжя в Одесі загрожує обваленнями ґрунту.

Одеському узбережжя загрожує зсув / Скріншот

Оскільки найчастіше забудовники хочуть "вичавити" з будівництва по максимуму, на схилах з'являються висотки у 30 поверхів, не призначені для цих місць, передає Одесская жизнь.

Читайте також У результаті сходу зсуву в Новій Каледонії загинули п'ять осіб

Так, на схилі під черговою новобудовою у районі колишнього санаторію з'явилися переміщення ґрунту, що дуже насторожує.

Це викликає серйозні побоювання, адже може загрожувати зсувом й навіть руйнуванням багатоповерхового будинку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Чорноморську на Одещині ціла вулиця сповзає у прірву. Мешканці кількох будинків поспішно вивозили речі, тому що залишатися там було небезпечно для життя.