Одеському узбережжю загрожує зсув (відео)
Забудова морського узбережжя в Одесі загрожує обваленнями ґрунту.
Оскільки найчастіше забудовники хочуть "вичавити" з будівництва по максимуму, на схилах з'являються висотки у 30 поверхів, не призначені для цих місць, передає Одесская жизнь.
У результаті сходу зсуву в Новій Каледонії загинули п'ять осіб
Так, на схилі під черговою новобудовою у районі колишнього санаторію з'явилися переміщення ґрунту, що дуже насторожує.
Це викликає серйозні побоювання, адже може загрожувати зсувом й навіть руйнуванням багатоповерхового будинку.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Чорноморську на Одещині ціла вулиця сповзає у прірву. Мешканці кількох будинків поспішно вивозили речі, тому що залишатися там було небезпечно для життя.
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