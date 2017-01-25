Одеському узбережжю загрожує зсув (відео)

15:54, 25 січня 2017
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Забудова морського узбережжя в Одесі загрожує обваленнями ґрунту.

Одеського узбережжя загрожує зсув / Скріншот
Одеському узбережжя загрожує зсув / Скріншот

Оскільки найчастіше забудовники хочуть "вичавити" з будівництва по максимуму, на схилах з'являються висотки у 30 поверхів, не призначені для цих місць, передає Одесская жизнь.

У результаті сходу зсуву в Новій Каледонії загинули п'ять осіб

Так, на схилі під черговою новобудовою у районі колишнього санаторію з'явилися переміщення ґрунту, що дуже насторожує.

Це викликає серйозні побоювання, адже може загрожувати зсувом й навіть руйнуванням багатоповерхового будинку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Чорноморську на Одещині ціла вулиця сповзає у прірву. Мешканці кількох будинків поспішно вивозили речі, тому що залишатися там було небезпечно для життя.

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