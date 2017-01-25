В Італії кількість жертв унаслідок сходу лавини зросла до 24 осіб
В Італії кількість жертв унаслідок сходження лавини на готель Rigopiano зросла до 24 осіб.
Про це повідомляє RaiNews24.
Видання зазначає, що 5 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.
У мережі з'явилося відео порятунку жінки та дитини із накритого лавиною готелю в Італії
Як повідомляв УНІАН раніше, 18 січня снігова лавина зійшла на готель в провінції Пескара регіону Абруццо. Лавина утворилася після кількох землетрусів. На момент її сходження в готелі, розташованому на горі Гран Сассо, перебувало близько 30 осіб.
Зазначалося, що врятувати поки вдалося лише дев'ятьох туристів.
В МЗС повідомляли, що українців серед тих, хто потрапив під лавину, не було, а також рекомендували не відвідувати центральні райони Італії, де стався землетрус, за збереження небезпеки наступних підземних поштовхів.
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