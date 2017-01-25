Turkish Airlines скасувала 327 рейсів в Стамбулі через снігопад

23:16, 25 січня 2017
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Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 327 внутрішніх і міжнародних рейсів в аеропортах Стамбула в четвер, 26 січня, та в п'ятницю, 27 січня.

/ madote.com
Turkish Airlines скасувала 327 внутрішніх і міжнародних рейсів / madote.com

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті авіаперевізника.

Причиною такого рішення послужив сильний снігопад, який очікується в регіоні в найближчі дні.

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Авіакомпанія закликала всіх своїх пасажирів перевірити статус рейсів, на які у них куплені квитки.

Зокрема, були скасовані рейси TK0455 "Стамбул (аеропорт імені Сабіха Гекчен) - Бориспіль" і TK0456 "Бориспіль - Стамбул".

Також про скасування рейсів із Стамбула і в турецьке місто оголосили інші компанії, в тому числі Pegasus.

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