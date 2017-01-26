У Чилі прибув найбільший пожежний літак (фото)
Гігантський літак, обладнаний для боротьби з великими пожежами, прибув із США до Чилі, де продовжують вирувати найсильніші природні пожежі в історії цієї країни.
Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.
Літак, створений на базі Boeing 747, здатний нести на своєму борту в 22 рази більше води, ніж інші пожежні літаки.
В Аргентині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі (відео)
Чилі фактично перебуває в умовах надзвичайного стану у зв'язку з великою кількістю лісових пожеж, що вирують на території країни.
За приблизними даними, зараз налічується близько 85 великих вогнищ. Спалено вже близько двох тисяч квадратних кілометрів площі.
У Чилі спалахнула масштабна лісова пожежа
Свою допомогу в Чилі вже направили Мексика, Перу і Франція.
Раніше УНІАН повідомляв, що на значній частині території Чилі на південь від столиці країни Сантьяго оголошено надзвичайний стан. 1200 військовослужбовців і 500 пожежників у Чилі ведуть боротьбу з охопили країну численними лісовими пожежами.
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