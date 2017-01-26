В Італії завершено рятувальну операцію в готелі, накритому лавиною: загинули 29 людей

05:49, 26 січня 2017
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Кількість загиблих в результаті сходження лавини на готель Rigopiano в гірському регіоні Абруццо в Італії зросла до 29 осіб.

Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
Ілюстрація / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на італійський телеканал Rai News 24.

Рятувальна операція на місці трагедії завершена. Ще вранці в середу, 25 січня, рятувальники шукали тіла п'ятьох осіб, які вважалися зниклими без вісті. Вони знайдені.

З-під уламків готелю Rigopiano, зруйнованого сніговою лавиною, витягли трьох живих цуценят

Прокуратура веде слідство за фактом події. Зокрема, з'ясовано, наскільки оперативно була відправлена допомогу після отриманого сигналу про лихо.

Як повідомляв УНІАН раніше, 18 січня снігова лавина зійшла на готель в провінції Пескара регіону Абруццо. Лавина утворилася після кількох землетрусів. На момент її сходження в готелі, розташованому на горі Гран Сассо, перебувало близько 30 осіб.

Зазначалося, що врятувати поки вдалося лише дев'ятьох туристів.

В МЗС повідомляли, що українців серед тих, хто потрапив під лавину, не було, а також рекомендували не відвідувати центральні райони Італії, де стався землетрус, за збереження небезпеки наступних підземних поштовхів.

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