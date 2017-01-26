В Україні сьогодні морози, на півночі вдень до -13°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 січня, в Україні стало значно холодніше. Найхолодніше вдень на півночі – до -13°.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень -7°. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.

У Львові 26 січня без опадів, вдень -7°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень -5°. Вітер мінливий,, до 3.0 м/с.

У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вдень до -10°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура вдень -4°, вітер північний, до 7.6 м/с.

У Харкові 26 січня ясно, температура вдень -11°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Прогноз на 26 січня / УНІАН

В Дніпрі сьогодні прогнозують хмарність з проясненнями. Температура повітря -9°. Вітер північний, свіжий.

У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вдень -6°. Вітер північний, до 5.4 м/с.

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Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень -4°. Вітер північний та північно-західний, до 7.1 м/с.

У Краматорську сьогодні хмарно, температура вдень -8°, вітер північний та північно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку в четвер сніг, сніг. Температура вдень -7°. Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.

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