В Україні сьогодні морози, на півночі вдень до -13°
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 січня, в Україні стало значно холодніше. Найхолодніше вдень на півночі – до -13°.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень -7°. Вітер північний та північно-західний, до 5.8 м/с.
У Львові 26 січня без опадів, вдень -7°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень -5°. Вітер мінливий,, до 3.0 м/с.
У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вдень до -10°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура вдень -4°, вітер північний, до 7.6 м/с.
У Харкові 26 січня ясно, температура вдень -11°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні прогнозують хмарність з проясненнями. Температура повітря -9°. Вітер північний, свіжий.
У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вдень -6°. Вітер північний, до 5.4 м/с.
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Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень -4°. Вітер північний та північно-західний, до 7.1 м/с.
У Краматорську сьогодні хмарно, температура вдень -8°, вітер північний та північно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку в четвер сніг, сніг. Температура вдень -7°. Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°